Дополнительные силы МЧС направили в Приамурье, где произошло обрушение на руднике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В регион перебрасывают спецтехнику и отряды.

Дополнительная группировка МЧС прибыла в Благовещенск из Новокузнецка. Спасатели привезли спецоборудование, в том числе особый прибор — «видеоглаз» — и мощные насосы.

Спасательная операция на золотом руднике в Приамурье идет почти двое суток. Под землей, на глубине 125 метров, остаются 13 горняков, связи с ним нет. Проходы затопило. Спасатели сейчас пытаются пробурить небольшую скважину, чтобы опустить в нее камеру и оценить обстановку там, под землей. Корреспонденты «Известий» Игорь Капориков и Денис Блащук собрали последнюю информацию к этому часу.

Спецборт МЧС России совершил посадку в Благовещенске. Сейчас он на стоянке. Как вы видите — на двигателях стоят заглушки. Сотрудники МЧС уже погрузились в автобус. А в это время начинается разгрузка — специальное оборудование поместят в колонны и отправят к месту ЧП.

Мощные насосы для откачки грунтовых вод. Пилы, способные разрезать горную породу. Противогазы с запасом кислорода. На борту Ил-76, прилетевшего из Новокузнецка в Благовещенск, привезли все, что нужно для спасения жизни людей, оказавшихся под завалами на шахте «Пионер». К спасательной операции подключатся и эксперты.

«В составе группы — 30 человек. С ними находится все необходимое оборудование, в том числе водолазное, для спусков. Также два высокотехнологичных насоса для откачки жидкости», — рассказывает заместитель главы МЧС РФ, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

За прошедшие сутки спасатели расчистили более 100 метров завала и откачали свыше 500 кубометров воды. В ближайшее время будет установлена дополнительная вентиляция и насосные станции.

К спасательным работам готовы подключиться бригады Центра медицины катастроф и санитарная авиация. Вместе с сотрудниками МЧС из Амурского края завалы разбирают отряды из Якутии и Хабаровска.

Становится больше людей, задействованных в спасении. Сейчас работает спецтехника. Сразу после того, как она закончит свою работу, разбор завалов продолжится уже вручную.

80 тысяч кубометров горной породы — в девять раз больше, чем изначально оценивали эксперты. Спустя двое суток с начала спасательной операции стало ясно, что обвал на руднике намного масштабнее, чем ожидалось. Осложняют работы и грунтовые воды.

Под завалами находятся 13 человек. Установить с ними связь до сих пор не удалось. В шахту непрерывно подают воздух, насосами откачивают воду. Чтобы наконец связаться с людьми на многометровой глубине, решено пробурить специальную скважину диаметром в десять сантиметров. В нее опустят камеру, которая поможет оценить обстановку. К тому же это обеспечит дополнительный приток воздуха под завал.

«Проектная глубина у нас планируется 263 метра, под наклоном 49 градусов», — объясняет начальник участка Сергей Козырев.

Завтра в ближайший к шахте «Пионер» город Зея начнут приезжать родственники пропавших горняков. Поддерживать людей будут психологи.

«Я очень сильно переживаю за отца, за всех, кто находится в шахте под завалом. Человек он очень хороший. Он всегда всем помогал при любой возможности. Он никогда никому не отказывал ни в чем», — делится Никита Гусынин, сын шахтера Сергея Гусынина.

Сейчас дорога каждая минута, поэтому все силы сосредоточены на спасательной операции. Однако в ближайшее время предстоит выяснить, что могло стать причиной ЧП на шахте.

«Отработал я там три года в трех разных подразделениях. И условия мне там очень понравились. Замечал ли я какие-то отклонения от нормы? Думаю, нет», — добавляет бывший шахтер на руднике «Пионер» Михаил Владов.

Работы проходят максимально аккуратно, чтобы не спровоцировать нового обрушения горных пород. При этом спасатели стараются продвигаться вглубь шахты как можно быстрее.