Совместная работа: Путин встретился с доверенными лицами в Кремле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тех, кто находился на новых территориях, президент поблагодарил за героизм.

В Георгиевском Зале Большого Кремлевского Дворца Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами. Среди них — общественные деятели, работники культуры, ученые и спортсмены. Президент поблагодарил всех за совместную работу во время избирательной кампании.

На прямой связи из Кремля — корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев. Узнаем, какие важные заявления уже прозвучали.

Мы работаем сейчас в Кремле, где именно в эти минуты идет встреча Владимира Путина с его доверенными лицами. Мне нужно отметить, что в зале сегодня около 500 человек. Это те самые люди, которые ездили по стране, общались с избирателями, рассказывали о планах Путина на новый срок и, конечно, собирали обратную информацию от всех людей, которые живут в стране. То есть они представляют абсолютно всю картину, которой сегодня могут поделиться напрямую с Владимиром Путиным и доложить ему о всем происходящем в стране. То, что видят обычные простые люди.

Но здесь же нужно отметить, что встречу Владимир Путин начинает именно с благодарности всем людям, которые вошли в число его доверенных лиц,

«Я излагал нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях — в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру, в Донбассе, в Новороссии. Это требовало особого характера, мужества. Я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», — сказал президент России.

Здесь же Владимир Путин еще раз говорит о том, что эти выборы, пожалуй, самые массовые в истории. По уровню поддержки от населения можно сделать вывод, что от нового срока президента ждут колоссальной работы. И ответственность у президента Владимира Путина, избранного на новый срок, тоже колоссальная

«Люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим. И то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов — так или иначе все, эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете. Основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные. Главное — что они все просчитаны, обеспечены финансированием», — прокомментировал президент.

В зале сейчас много говорят о том, что как никогда российское общество консолидировано. Такой посыл и такое настроение у всего российского общества, оно, конечно, говорит о многом. И потому Владимир Путин говорит, что настало время строить новую Россию,

«Мы вместе с вами пойдем по этому пути созидания и строительства новой России. Во всех ее составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. В общем, по всем направлениям, по каждому из направлений, которые мы обозначили, в качестве приоритета развития Родины. Нужно многое сделать. Личная отдача от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов, которые позволят нам приблизиться к целям национального развития», —сказал Владимир Путин.

И здесь же еще очень важно отметить, что Владимир Путин обращает особое внимание на инициативных избирателей. У каждого человека есть свои взгляды на то, как вообще должна развиваться сегодня страна. И Путин лично просит, чтобы все эти взгляды и идеи простых людей не были потеряны.

«Многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие шесть лет. Я очень вас прошу: насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, то, что получили от людей. Как много раз уже говорил, и мы с вами это прекрасно понимаем, вот эта обратная связь с людьми — это очень важный процесс созидательной работы, потому что только чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании», — отметил глава государства.

Ну и, конечно, мне стоит еще сказать, что до начала встречи с доверенными лицами мы тоже успели пообщаться с некоторыми из них. Я отмечу, что здесь представители самых разных направлений: это и актеры, и музыканты, и ученые, и медики, и космонавты. Ну, действительно, — это такая страна в миниатюре. И эти люди после общения с простыми гражданами страны действительно понимают, в каком направлении должна она развиваться. И очень важно, что эта встреча проходит именно сегодня, уже после завершения избирательной кампании, где личный диалог помогает определить какие-то векторы, в которых будет двигаться страна.