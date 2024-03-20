Неожиданно? Какая страна стала самой счастливой в мире

Самой счастливой страной в мире признана Финляндия

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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ООН опубликовала доклад о результатах глобальных исследований.

Самой счастливой страной в мире признана Финляндия. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье, который готовится группой экспертов ООН.

«Финляндия по-прежнему занимает первое место», — говорится в документе.

Всего в рейтинге 143 страны. После Финляндии в тройке лидеров расположились Дания и Исландия. В десятку самых счастливых стран вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия.

Россия заняла 72-ю строчку, Украина остановилась на 105-й, Армения — на 82-й.

США выпали из двадцати самых счастливых стран, опустившись на 23 место. Сербия поднялась на 74-ю позицию.

Последнее место в рейтинге счастья ООН занимает Афганистан, рядом с ним — Ливан и Сьерра-Леоне.

В докладе говорится, что его результаты основаны на данных всемирного опроса Gallup и проанализированы ведущими мировыми учеными в области благополучия.

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