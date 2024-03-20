Фото: Сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области mjkh.nso.ru

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А накануне сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора».

Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

По нашим данным, есть ряд проблем с компанией «Экология-Новосибирск», занимающаяся в области обращением с бытовыми отходами. Из-за неуточненных финансовых афер возникли долги, а позже обанкротилась фирма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора».