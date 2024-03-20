Голая вечеринки 2.0? Суд над Никитой Кологривым состоится завтра

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Накануне он устроил дебош в кальянной и укусил официантку за ногу.

Суд над Никитой Кологривым состоится завтра, 21 марта, в Новосибирске в Центральном суде города. Об этом стало известно 5-tv.ru от пресс-секретаря Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианны Глушковой.

В Новосибирске полиция задержала Никиту Кологривого после того, как молодой актер устроил в родном городе дебош в кальянной и укусил официантку за ногу.

Как сообщается в публикации Telegram-канала «Абзац», в ресторане Кологривый отдыхал в ночь с 18 на 19 марта. Он провел там больше двух часов и за это время изрядно разгорячился спиртным.

Потом решил продолжить вечер в компании официантки, которая к тому моменту уже закрыла смену. На отказ и попытки присутствовавших защитить девушку ответил демонстративным раздеванием до пояса и размахиванием кулаками.

Руководство ресторана извинений не получило и решило хамство звезде не спускать, в обстоятельствах происшествия предстоит разбираться правоохранителям.