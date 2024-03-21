Человечество погибнет? Физик развенчал самые популярные мифы о Земле

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Изменит ли магнитное поле Земли полярность? Может ли Солнце уничтожить планету изнутри? И, наконец, возможен ли конец света?

Наш мир настолько огромный и таинственный, что мы до сих пор не знаем, как же он на самом деле устроен. Многие ученые и обычные люди строят тысячи догадок о том, как работает наша планета, что будет с нашей солнечной системой в будущем и, наконец, насколько бесконечен космос и есть ли там еще кто-то из живых существ, помимо нас.

На многие вопросы пока что мы не можем знать точных ответов, однако за последние годы было совершено немало научных открытий, связанных с нашей планетой. Каждый день человечество узнает что-то новое о Земле и космосе в целом. В то же время остается огромное количество мифов, а также ложной или устаревшей информации, которой многие до сих пор верят.

О самых известных мифах из интернета про Землю KP.RU поговорил со старшим научным сотрудником НИИ Ядерной физики МГУ Борисом Левченко.

Легенда из интернета: скоро магнитное поле Земли изменит полярность и на время исчезнет. Человечество ждет гибель

Чтобы ответить на этот вопрос специалист рассказал о том, как вообще образуется магнитное поле. Ученый уточняет, что непосредственно до недр Земли пока что нельзя добраться. Сейсмические волны от землетрясений и искусственных взрывов дают лишь косвенную картину.

«Современная наука предполагает, что в самом центре планеты — внутреннее железно-никелевое ядро. Оно твердое благодаря высокому внутреннему давлению. Возможно, в него вморожено древнее (затравочное) магнитное поле. Возможно, нет. Это очень важный момент, как мы увидим далее. Но его-то мы и не знаем», — говорит физик.

На вопрос журналистов о том, почему недра Земли разогреты миллиарды лет, и кто их греет, ученый ответил, что это воздействие извне.

Так, по словам специалиста, Солнце излучает громадный поток космических лучей. Солнечная радиация привносит в атмосферу Земли электрические заряды разных знаков, но также ионизует атмосферные газы. В магнитном поле планеты такие заряды проникают через кору и мантию к ядру, ведь оба элемента электропроводны.

«В жидкую мантию и внешнее ядро извне проникают заряды огромной величины. Это происходит благодаря большой разнице электрического потенциала между ядром и верхней атмосферой. Земля вращается вокруг своей оси. Расплав мантии и внешнего ядра вовлекаются в конвективные потоки, как вода в нагреваемой кастрюле. Движение заряженного вещества — это токи, токи — это магнитное поле», — объясняет физик.

Таким образом, часть энергии трансформируется в тепло, поддерживая мантию в жидком состоянии.

«Другими источниками слабых глобальных магнитных полей Земли являются устойчивые океанические течения. Они перемещают ионы растворенных солей, порождая электрические токи и магнитные поля», — добавляет ученый.

При этом известно, что раз в несколько десятков тысяч лет магнитное поле меняет полярность. Причина этого может быть в том, что внутреннее ядро нашей планеты «кувыркалось».

«У трехмерного тела произвольной формы — три главных момента инерции вокруг трех осей. Вращение вокруг первой и третьей оси устойчиво, а вокруг второй оси нет. И твердое тело периодически кувыркается вокруг второй оси („эффект Джанибекова“), сохраняя после переворота направление вращения», — рассказывает ученый.

При этом конспирологические теории гласят, что когда-нибудь Земля перевернется. Но геологи не согласны с таким суждением, так как ось нашей планеты ни разу за миллиарды лет не дергалась резко.

Ученый уточняет, что ситуация с магнитным полем после переворота зависит от той роли, которую играет центральное ядро.

«Если ядро служит только сердечником, как в обычном трансформаторе, то есть лишь усиливает поле, которое есть и без него, „кувырок“ ядра мало что изменит. Но если магнитное поле „вморожено“ в ядро „с начала времен“, тогда поле, порождаемое в мантии и внешнем ядре, и поле самого ядра начинают ослаблять друг друга. Но одновременно с началом „кувырка“, на центральное ядро начинает действовать громадная сила, стремящаяся вернуть его на место», — утверждает физик.

Вероятно, современное вращение ядра происходит вдоль устойчивой оси. Это значит, что магнитное поле по жесткому сценарию не изменится.

Однако существуют и другие возможности для изменения уровня магнитного поля, помимо переворота ядра. Есть еще межзвездные газовые облака. Но в таком случае на Земле может наступить ледниковый период, так как межзвездный газ частично поглотит лучистую энергию Солнца на пути к Земле. Это также отражается на магнитном поле.

Есть также данные, что магнитное поле на несколько столетий или тысячелетий может исчезнуть, однако физик призвал относиться с осторожностью к таким данным. Но если такое произойдет, то животные, которые живут по «внутреннему компасу», будут путаться в направлениях, не находить дорогу домой, вся фауна между собой перепутается, что может нести опасность распространения новых вирусов. Кроме того, многие виды техники потребуют перенастройки или замены. Вывод: без магнитного поля жить плохо.

При этом сам же человек изменения поля практически не почувствует. Однако, когда нас это ждет, и ждет ли, мы точно не знаем.

Легенда из интернета: Земля постоянно растет, из-за чего расползаются материки, а внутри планеты образуется вещество «из другого измерения»

По словам физика, чтобы Земля расширялась, требуется прирост массы и объема коры. Такой прирост действительно есть: Земля захватывает космическую пыль, метеориты, вещества, выбрасываемые Солнцем, а также космические лучи.

Лавовые массы при подводных извержениях образуют пористые структуры, что способствует росту и расширению материковой части планеты. Однако существует и обратный процесс: в зонах активных сейсмических процессов плиты затягиваются друг под друга. Результат здесь зависит от баланса этих конкурирующих процессов и притока космического вещества.

Таким образом, можно сделать вывод, что Земля может расти, улавливая энергию и вещество извне и даже производя некие новые элементы внутри себя. Но у нас пока маловато данных, чтобы говорить об этом уверенно.

Легенда из Интернета: чтобы предвидеть землетрясение, нужно смотреть в небо, ведь именно космос дает Земле команду трястись

По словам Бориса, в землетрясениях действительно есть космический фактор.

«Если построить график, сколько и в какие дни высвобождается энергии во время сильных землетрясений, периодичность улавливается. Природа этой закономерности неизвестна», — говорит физик.

При этом точно установлено, что тяготение Луны «помогает» сбросить часть энергии, которая копится в разломах коры или в точках контакта плит. Однако так получится только малое землетрясение.

Так, для того, чтобы определить единую «космическую» причину землетрясений, нужен глобальный мониторинг и очень много датчиков. Возможно, когда-нибудь мы сможем предсказывать точно и достоверно все землетрясения, но только, если найдем причины и выстроим цепочки взаимосвязанных событий.

«Но страшно за такое браться. Власти последуют прогнозу, эвакуируют людей, ничего не произойдет — суд. Поэтому дело идет медленно», — добавляет физик.

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Ядро действительно имеет собственное движение и вращается с отклонением от вращения планеты в целом, так как Земля стала производить магнитное поле еще тогда, когда она только формировалась. Благодаря этому появилось и человечество. Потоки энергии от Солнца поддерживают работу этого механизма. Но то, как он запустился изначально, остается пока что загадкой.

Таким образом, ядро нашей Земли никогда не было в покое, и благодаря этому мы еще живы.

И еще один главный нюанс: Солнце не может взорвать Землю изнутри! Расстояние между ними обеспечивает такой приток излучения, чтобы недра не перегрелись.

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