Бывшая жена Родригеза откровенно о разводе: «Мне предложили покататься на качелях»

Бывшая жена Родригеза до сих пор не может оправиться после развода

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Анна смогла поделиться своими чувствами лишь спустя полгода после разрыва.

В прошлом году телеведущий и певец Тимур Родригез развелся со своей супругой Анной, с которой они прожили в браке 16 лет. Однако совсем скоро стали ходить слухи, что шоумен завел новый роман — с актрисой Катей Кабак.

Тимур просил не расспрашивать его о подробностях расставания, так как решение это далось им с Анной нелегко.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — писал он.

Многие интернет-пользователи стали сочувствовать Анне, однако тогда девушка решила прояснить ситуацию и сказать, что при разводе лучше не выражать соболезнования, а поздравлять.

Спустя полгода после разрыва Анна все-таки решила высказаться о разводе с Тимуром. Мыслями, как оказалось, на болезненную тему она поделилась в своем личном блоге.

«Многие из вас знают, что в этом году „ради моего же счастья“ мне предложили покататься на новых для меня „качелях“ и проверить на прочность мою психику», — написала экс-жена шоумена.

После она дополнила, что экс-супруг изменял ей. Но сразу же его «оправдала» — он же «творческая» личность, с иронией заметила Анна.

Сам артист ранее делился своими мыслями про отношения. По его словам, уходить нужно вовремя.

«Уходите вовремя, — домой, даже если вас никто там не ждет, с зажигательной вечеринки, от гостей без „посошка“, от неуместных связей и дурных привычек, от депрессии и мрачных мыслей, от тяжелых воспоминаний, из отношений, изживших себя, от людей разрушающих вас или разрушающих вашего партнера рядом с вами», — рассуждал артист.

Становится понятно, что для обоих супругов расставание не прошло легко, и каждый из них еще испытывает глубокие переживания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кабак таинственно ответила на вопрос об отношениях с Родригезом.