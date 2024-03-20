Нациста Ярослава Гунько наградили почетным знаком на Украине

Фото, видео: AP / ТАСС; 5-tv.ru

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В России против ветерана дивизии CC возбуждено уголовное дело по статье о геноциде.

На Украине наградили Ярослава Гунько — того самого эсэсовца, которому в полном составе стоя рукоплескал канадский парламент вместе с премьером Джастином Трюдо и приехавшим в Оттаву президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тернопольский облсовет в честь 99-летия коллаборациониста отметил его почетным знаком. С формулировкой «за весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность».

Скандал с его чествованием в канадском парламенте разразился в прошлом сентябре. Спикер, пригласивший эсэсовца на заседание, был вынужден подать в отставку. Следственный комитет России завел против Гунько уголовное дело по статье о геноциде, однако месяц назад Канада отказала в его выдаче.

14-я дивизия СС «Галичина», в которой в годы Великой Отечественной войны служил Гунько, участвовала в карательных операциях на Украине и в Польше, а также в подавлении восстания в Словакии и в боях гитлеровцев против югославских партизан.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Канаде снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина».