«Прямо предупредили»: как Япония может стать поставщиком ракет для Украины

Фото: Ludovic Marin / AP / ТАСС

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В Токио всерьез намерены принять участие в поддержке киевского режима.

Москва предупредила Токио о последствиях возможных поставок в случае передачи ракет для ЗРК Patriot США, которые в итоге могут оказаться на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.

Дипломат напомнил, что в декабре 2023 года Токио изменил законодательство в сторону смягчения правил, чтобы иметь возможность поставлять в Штаты производимые в Японии ракеты для американского ЗРК. Тогда Россия отреагировала соответствующим образом.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет расцениваться передачу ракет как содействие киевскому режиму в его преступлениях.

К слову, зарубежные эксперты также считают подобное решение серьезной ошибкой премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Бывший заместитель главы Минобороны США Элдридж Колби уже высказывал свое мнение на этот счет, отмечая, что это, очевидно, спровоцирует новую волну вопросов и конфликтов в политическом медиаполе.

Колби уверен, что таким образом Кисида пошел на поводу у своего идеологического союзника, администрации Байдена, которая, в свою очередь, уже не первый год поддерживает Европу в ущерб Японии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Японии снова сделали заявление о переговорах с Россией по Курилам.