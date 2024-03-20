Любовь Успенская прокомментировала суд с Филиппом Киркоровым: «Я всех прощаю»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Когда-то королева шансона и ее знаменитый коллега по сцене были друзьями, но сегодня их ссорой занимаются судья и адвокаты.

Певица Любовь Успенская прокомментировала конфликт с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Как известно, в прошлом звезды были близкими друзьями, даже вместе записывали песню и снимались в клипе, но однажды между ними пробежала черная кошка. Исполнительница в интервью Алене Жигаловой назвала коллегу женоненавистником, припомнила ему былые скандалы, связанные с дамами и рукоприкладством, а еще заявила, что он предлагал ей руку и сердце за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой.

Все, что наговорила Успенская, не на шутку разозлило Киркорова. Он заявил, что не намерен мириться с ложью и заметил, что не один десяток лет поет о любви к женщинам и вообще ничего против них не имеет. А история про свадьбу и вовсе привела певца в ярость. Вскоре народный артист подал иск в суд, потребовав защитить его репутацию и взыскать с клеветницы компенсацию за моральный ущерб. Ни много ни мало 12 миллионов рублей.

На церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре Успенскую спросили, сумела ли она забыть скандал и вспомнила ли о Киркорове в прощеное воскресенье. Вопрос звезде не очень понравился, представитель попытался увести селебрити от камер, но она все же ответила.

«Филипп Бедросович — это… Больше не о чем говорить, ребята? Зачем нам Филипп Бедросович, когда у нас есть Любовь Успенская? Дело в том, что я прощаю всех. Прощаю тех даже, кого не знаю. И прощаю всех, кого знаю. А что мне? Самое главное — пусть меня не трогает, оставит в покое. Я всех прощаю», — сказала артистка.

Как сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский, Замоскворецкий суд Москвы принял иск против Любови Успенской. Заявление было подано еще в конце 2023 года, но судья решил его рассмотреть только сейчас. Первая беседа была назначена на 11 марта, но представители ответчика не явились, повторная ожидается в середине апреля. По словам Добровинского Успенская не предлагала урегулировать спор мирно и даже не пыталась выйти на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому еще перешла дорогу королева российского шансона.