В Новосибирске завершается турнир «Небесная грация» по художественной гимнастике

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Новосибирск по праву называют «кузницей медалей». Отсюда родом только одних Олимпийских чемпионов в разных видах спорта 24 человека.

Новосибирск по праву называют «кузницей медалей». Отсюда родом только одних Олимпийских чемпионов в разных видах спорта 24 человека. А уж призеров и того больше! Так что лучшего места для проведения Первых межрегиональных и Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация» трудно и представить.

«Я очень рада, что мы открываем наши соревнования, первые межрегиональные соревнования именно в городе Новосибирске. Наша художественная гимнастика становится более зрелищной и красивой, и каждая девочка может раскрыть свой талант и показать свой потенциал», — отметила президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

На этот турнир приехало более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Здесь на ковре гимнастки соревнуются по новым оригинальным правилам, разработанным Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная Грация». Работа над этими уникальными спортивными стандартами продолжалась более трех лет!

«Инициатива создания правил принадлежит Алине Маратовне Кабаевой. Она помогла сейчас внести в гимнастику вот эту как раз индивидуальность, сложность упражнений, неординарность, которая была долгое время потеряна и обесценена», — говорит судья международной и всероссийской категории, судья и исполнительный директор международной ассоциации клубов «Небесная грация» Алины Кабаевой» Марина Шпехт.

За три турнирных дня, в новосибирском спортивном многофункциональном комплексе «Заря», выступят 27 спортсменок с индивидуальной программой и 24 команды поборются в групповых упражнениях.

«Для хорошего выступления каждой гимнастке в первую очередь нужно договориться с самой собой, не переживать, максимально попытаться выложиться на площадке и сохранять самоконтроль, спокойствие, самоуверенность и получать удовольствие и подарить это удовольствие зрителям», — говорит директор соревнований в Новосибирске, судья всероссийской категории Екатерина Гвоздецкая.

Организатором нынешних соревнований выступила Международная ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президентом которой является Олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Именно благодаря ее усилиям эти соревнования включены в единый календарный план Министерства спорта России. Что позволит участницам таких турниров получать соревновательный опыт, звания «мастеров спорта» и выполнять спортивные разряды.

И еще одна новость — отныне, никаких стартовых сборов. Платить за участие ни спортсменкам, ни их родителям не нужно. Эти расходы на себя берет ассоциация «Небесная Грация».

«Кстати очень здорово, что не только наши российские гимнастки, но и гимнастки из других стран могут выполнить мастера спорта Российской Федерации! По всем округам пройдут сейчас соревнования, дети готовятся. Я очень рада, очень много участников! И большое спасибо за поддержку Минспорту» — подчеркивает Олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

В этом гимнастическом марафоне примут участие спортсменки, практически со всей России! Вслед за Новосибирском подобные межрегиональные старты пройдут в Ульяновске, Сочи, Иванове, Ухте, Екатеринбурге, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Я очень постараюсь, чтобы на этих соревнованиях я могла показать себя! Эти правила, отличаются артистизмом, плавностью. И когда мы изменили программу, мы были в шоке, потому что программа кардинально изменилась в лучшую сторону», — признается гимнастка из Красноярска Устина Пискун.

«Я приехала сюда, выступала от души. И главное расставить все элементы, дотянуть их до конца, улыбаться и просто радоваться жизни!» — подчеркивает гимнастка из Омска Алина Рехвальская.

Главным же призом для участников этих межрегиональных соревнований станет выступление на всероссийском турнире в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, который пройдет в Сочи — с 11 по 14 апреля.