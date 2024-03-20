Спасти из-под земли: МЧС усиливает группировку спасателей в Приамурье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уже вторые сутки в шахте золотодобывающего рудника заблокированы 13 горняков.

Возвращаемся к спасательной операции в Приамурье, где уже вторые сутки в шахте золотодобывающего рудника заблокированы 13 горняков. В ближайшие часы в регион прибудут дополнительные силы МЧС.

В эти минуты в Новокузнецке готовится к вылету Ил-76, на его борту спецтехника, водолазы и отряд горно-спасателей. Вместе с ними работает и корреспондент «Известия» Игорь Капориков. И все последние данные в его репортаже.

Самолет МЧС России с дополнительной группировкой спасателей готовится к перелету из Новокузнецка в Благовещенск. Это специалисты — национального горноспасательного центра. Сейчас на борт грузового ИЛ- 76 они загружают спецоборудование.

Кислородно-изолирующие противогазы, пилы, гидравлическое, пневматическое и водолазное оборудование. Десятки ящиков, сотни килограммов снаряжения. Но самый главный агрегат грузят уже не руками. Его вес три с половиной тонны.

Это Шламовый насос или углесос. Один мощный, два чуть попроще. Главная задача — качать качать, но не только воду, но пульпу с песком и камнями. Этому агрегату все под силу.

Тем временем спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области продолжаются. Тяжелая техника и люди метр за метром прочищают штрек.

Спасательные работы усложняют грунтовые воды. Без откачки шахта — моментально заполняется водой.

Идет работа и по восстановлению связи. Судьба 13 горняков до сих пор неизвестна, но есть информация, что кислород к ним поступает, а значит есть надежда. Поэтому спасательная операция не прекращаются ни на минуту. Александра, супруга Алексея Сергиенко — одного из рабочих, которые сейчас находится под завалами, последний раз с мужем говорила перед началом его рабочей смены.

«Утром я встала, смотрю — не позвонил. Думала, мало ли, вдруг проспал. Странно. Он обычно всегда звонит. И потом нам соседи, знакомые его, сказали, что там ситуация произошла. Новости я не смотрю, потому что двое детей — не до новостей», — поделилась Александра.

В первый раз связь с работниками прервалась вечером 18 марта. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Люди оказались заперты в штреке на глубине 125 метров. Половина этого пути — уже пройдена спасателями.

Все силы и средства брошены на то, чтобы как можно быстрее вызволить из страшного плена вахтовиков. На месте работают спасатели из Амурской области, Якутии, Хабаровска. На помощь спешат Кемеровчане. Самолет ИЛ-76 уже готовится к взлету.