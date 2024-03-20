Попавшие под лавину туристы на Камчатке не имели специального оборудования

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тела погибших до сих пор не могут эвакуировать с горного хребта из-за непогоды.

Туристы, попавшие под лавину на Камчатке, не имели при себе специального оборудования, а сам поход был организован без учета прогноза погоды. Об угрозе схода лавины было известно заранее.

По данным спасателей, в таких условиях в горах необходимы особые рюкзаки и щупы, с ними шансы на спасение были бы выше. Напомню, что 18 марта тонны снега накрыли туристическую группу из 11 человек, двое погибли. Их тела до сих пор не могут эвакуировать с горного хребта из-за непогоды.