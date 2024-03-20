Путин встретился с лидерами парламентских фракций в Кремле. Главное

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«Народосбережение» названо одним из главных направлений развития страны.

Большой разговор о развитии и безопасности самой России. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главами думских фракций. Обсудили задачи, которые президент огласил в Послании Федеральному Собранию.

Среди прочего — это поддержка семей с детьми и молодого поколения. И, конечно, независимость — в том числе технологическая. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий обо всем подробнее.

Владимир Путин тепло приветствует каждого из лидеров парламентских фракций. Потому что задача перед всеми стоит общая — укрепление и развитие России. Как страна будет двигаться по этому пути, президент в деталях описал в послании Федеральному собранию в конце февраля. Сейчас — напоминает основное.

«Самое главное — это народосбережение. Это помощь нашим семьям, стимулирование демографии, поддержка молодых семей, молодых людей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей. Это воспитание молодого поколения. И все это можно делать только на основе экономики», — сообщил Путин.

С заявленными целями главы фракций согласны. Но порой предлагают по-своему расставить акценты. У лидера КПРФ они, понятно, в «красных» тонах — как папка, которую принес на встречу Геннадий Зюганов. В ней — экономическая программа кандидата от партии на прошедших президентских выборах.

«Вчера Николай Михайлович вам передал три программы. Очень интересные, хотелось, чтобы вы ознакомились. Там и развитие сельских территорий, и комплексное развитие села, использование земель и новейший опыт наших народных предприятий», — уточнил Зюганов.

«Я точно, без всяких шуток, я учту то, что вы сейчас сказали», — ответил Путин.

Все предложения президент тщательно фиксирует. Многие из них уже нашли свое отражение в программе развития страны на ближайшие шесть лет. Теперь пришло время донастройки отдельных параметров. Алексей Нечаев, глава партии «Новые люди», предлагает дополнить один из новых нацпроектов — «Кадры».

«Мы предлагаем на это шире смотреть, и расширять этот нацпроект, в том числе через онлайн-образование, потому что многие такие шаги, это микрокурсы, их можно быстро давать, чтобы люди сразу переквалифицировались», — сообщил Нечаев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий делает упор на «оборонку». Отечественный ОПК, в отличие от западного, смог быстро и эффективно нарастить производство. Сейчас важно не сбавлять темп.

«Вы обозначили задачи, в реализации которых будем также принимать плечом к плечу соответствующие необходимые усилия с тем, чтобы специальная военная операция завершилась в ближайшее время победой русского оружия», — отметил Слуцкий.

Для этого нужно работать сообща и быстро принимать решения — вот, пожалуй, сквозная мысль встречи. На партию большинства здесь возложена особая ответственность — скоординировать работу парламента. Так, чтобы задачи, поставленные президентом, выполнялись без проволочек.

«На сегодняшний день мы отработали все предложения, которые были внесены. И у нас сегодня в работе конкретно 80 законопроектов, из которых 47 находятся в стадии подготовки ко второму чтению», — сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Накануне в этом же представительском кабинете Кремля Владимир Путин встречался с уступившими ему кандидатами на высший пост. И тоже — по сути приглашал к сотрудничеству. Впрочем, для некоторых парламентских сил и приглашения не требовалось.

«Члены нашей партии, сторонники голосовали за вас, и мы это делали осознанно. Мы видели, в каких беспрецедентных условиях проходили выборы. Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство укронацистов, которые бомбили, которые запугивали наших людей. Но наших людей не запугаешь», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

«То, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому, вот и все. Они не понимают, с кем имеют дело — с Россией. Это все-таки такое сообщество людей, объединенное общими целями, даже невзирая на этническую принадлежность и религиозные особенности. У нас есть общая культура, есть что нас… то, что нас всех объединяет. Но, вот, после этого очень важного события люди пришли и исполнили свой долг. Рядовые граждане. Теперь наш с вами черед исполнить свой долг перед ними», — подытожил президент.

С каждым из пришедших на встречу Владимир Путин пообещал поговорить отдельно. Но уже сейчас понятно — свою ответственность перед страной хорошо понимают все парламентские фракции.