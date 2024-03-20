Минометчики ликвидировали боевиков ВСУ у российской границы

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Координаты противника передала разведка.

Российские военные сдерживают боевиков, которые предпринимают попытки атаковать приграничные районы нашей страны. В Курской области бойцы уничтожили артиллерийские расчеты украинских формирований. Координаты получили от разведки, корректировка огня велась с беспилотника. Поразив цели, группа быстро сменила позицию и продолжила дежурство.

А на авдеевском направлении спецоперации наши артиллеристы уничтожили опорный пункт противника. Получив координаты укреплений ВСУ, расчет РСЗО «Град» вышел на огневую точку. С расстояния в десять километров он выпустил по врагу пакет осколочно-фугасных снарядов. Точные попадания зафиксировали наши беспилотники.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга» на артемовском направлении.