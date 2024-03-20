Успенская о получении паспорта РФ: «Это была моя мечта уже много-много лет»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитая исполнительница родилась в Украинской ССР, долгое время жила и работала в США и стала американской гражданкой. Теперь она наконец-то нашла родину.

Певица Любовь Успенская рассказала о нападках украинских пропагандистов, усилившихся после получения ею российского гражданства. Как рассказала артистка корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре, паспорт ей выдали полгода назад. Однако только сейчас пресса активно заговорила об этом, а следом посыпались и комментарии хейтеров.

Как известно, Успенская родилась в Киеве, в то время столице Украинской ССР. За свою творческую жизнь исполнительница не раз переезжала — Россия, Армения, Италия, США… В Нью-Йорке задержалась, позже перебралась в Лос-Анджелес.

Около 15 лет Любовь Залмановна выступала и жила в Штатах, со временем получила американское гражданство. После развала СССР вернулась в РФ и, по собственным словам, долгие годы мечтала стать россиянкой. Но не всем это желание нравилось.

«Распускают просто слухи. Там такой есть Гордон Дмитрий*, который пытается меня оскорбить, сказать, что я наркоманка, поэтому я решила стать россиянкой. Ну, я хотела бы ответить, но не буду. Потому что я считаю, что это недостойно вообще, отвечать ему. Сказать в ответ: вы сначала разберитесь со своим президентом по наркомании, а потом будем говорить обо мне», — заявила Успенская.

Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, Любовь Залмановна напомнила о подозрениях в употреблении им запрещенных веществ, что приписывалось ему после ряда выступлений в неоднозначном состоянии. В сети были опубликованы видео, на которых Зеленский трет под носом, странно двигается, проявляет то заторможенные реакции, то возбуждение.

Что же касается Успенской, несмотря на выпады бывших соотечественников, она гордится тем, что живет в РФ, где у нее много поклонников и где она пользуется уважением. По словам артистки, и ее дочь Татьяна Плаксина стала обладательницей российского паспорта.

«Стать гражданкой России — это была моя мечта уже много-много лет, и наконец-то моя мечта сбылась. И не только моя. И моей дочери, она тоже получила гражданство, хотя родилась в Америке, но Россию считает своей Родиной. И никогда не хочет в Америку», — заключила певица.

Телеведущая Регина Тодоренко, живущая и работающая в Москве уже много лет, тоже родилась в Украинской СССР, в Одессе. Карьеру в шоу-бизнесе она начинала на Родине, позже перебралась в Россию, где продолжает работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко, как и Любовь Успенская, получила российский паспорт.

* — Журналист Дмитрий Гордон включен в реестр экстремистов и террористов, в РФ он объявлен в розыск по уголовному делу о призывах к вооруженному нападению на Москву и распространение фейков о действиях российских военнослужащих.