Болезненно-медицинский: МОК представил флаг для нейтральных спортсменов
МОК представил флаг для нейтральных спортсменов
Фото, видео: Mohammed Badra / ТАСС; 5-tv.ru
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К слову, в церемонии открытия спортсмены принять участия не смогут.
Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня разродился целой серией странных заявлений. Во-первых, в МОК с гордостью сообщили, что допустят до олимпиады в Париже больше пяти десятков спортсменов из России и Белоруссии. Конечно же нейтральных. Однако в церемонии открытия игр они принять участия не смогут, это часть унизительного ритуала, одобренного главой организации Бахом.
Да, впрочем, и зачем это нужно, если нет российского флага, а есть вот это. По задумке чиновников, вот такой непонятный, отдающий чем-то болезненно-медицинским логотип — и есть олицетворение нейтральности.