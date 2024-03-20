Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / hm; 5-tv.ru

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Президент отметил популярность расчетов в национальных валютах.

Все больше стран ЕАЭС смогут вести расчеты в национальных валютах. О таких перспективах Владимир Путин говорил на встрече с главой с коллегии Евразийской экономической комиссии.

Президент призвал включить экономики стран союза в совместную работу БРИКС. И даже готов предложить объединению варианты сотрудничества банковских систем.