Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС
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Фото, видео: www.globallookpress.com / hm; 5-tv.ru
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Президент отметил популярность расчетов в национальных валютах.
Все больше стран ЕАЭС смогут вести расчеты в национальных валютах. О таких перспективах Владимир Путин говорил на встрече с главой с коллегии Евразийской экономической комиссии.
Президент призвал включить экономики стран союза в совместную работу БРИКС. И даже готов предложить объединению варианты сотрудничества банковских систем.