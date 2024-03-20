СВР: Франция готовит контингент в две тысячи человек для переброски на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Killig; 5-tv.ru

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Ставки повышаются с каждым днем. И все больше военной риторики звучит со стороны Запада.

На Западе все равно не прекращают накачивать Киев своим дальнобойным оружием. И даже больше. Франция готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки на Украину. Об этом сегодня сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Нынешнему руководству страны (Франции — Прим.ред.) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — заявил глава ведомства.

Как уже не раз говорил Владимир Путин, эти военные станут вполне законной мишенью для наших атак. И на этом НАТО не собирается останавливаться.