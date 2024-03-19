Путин назвал народосбережение одним из главных направлений развития России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ обсудил социальные и экономические проблемы с лидерами фракций Госдумы.

Народосбережение, помощь российским семьям и поддержка экономики — главные направления работы в программе развития страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на встрече с лидерами фракций Госдумы. Глава государства напомнил, что упомянутые проблемы прежде уже были озвучены в его послании к Федеральному Собранию.

«Самое главное — это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, реализация программы страны, в том числе в вышеупомянутом направлении, возможна только на основе развития экономики. Президент назвал эту тему ключевой — базой развития государства, на которой основывается прогресс в технологической и социальной сферах.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий сокращение регуляторной и налоговой нагрузки в ряде случаев. В частности, авторы инициативы предлагают обеспечить централизованную передачу данных многодетных семьях в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, за счет чего люди смогут получить льготы по имущественным налогам без необходимости подавать заявления лично.

Кроме того, 15 марта сообщалось о новом законопроекте министерства финансов РФ, в котором предлагается продлить меры государственной поддержки многодетным семьям до конца 2030 года. Авторы считают необходимой помощь в размере 450 тысяч рублей. Ранее 5-tv.ru также рассказывал об идее увеличения размера материнского капитала в связи с инфляцией и ростом цен на жилье. Депутаты трех партий подготовили соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.