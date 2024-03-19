ВЦИОМ: более 70% россиян доверяют результатам выборов президента

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Более 40% жителей страны признались, что у них появилась надежда.

Очень интересная статистика сегодня была опубликована Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), где решили выяснить, а как жители России оценивают прошедшие выборы.

Их итогам доверяют 72% и учитывая рекордную явку это показатель ожидаемый. Но предпринята еще попытка оценить эмоциональное состояние граждан после того как стали известны результаты голосования. 42% заявили, что у них появилась надежда, 34% испытали радость, а 21% воодушевление.