Звезда «ДОМа-2» Ольга Сокол оказалась в больнице после страшной ссоры с мужем
Экс-участница «ДОМа-2» Ольга Сокол с побоями попала в больницу в Таиланде
Фото: Instagram* / pti4kasokol
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Звезда реалити-шоу опасается новых нападений.
Ольгу Сокол называют одной из самых ярких участниц «ДОМа-2». Но женского счастья звезда так и не нашла. В Таиланде экс-участница популярного телепроекта попала в больницу с многочисленными ушибами после конфликта с мужем. Об этом рассказывает StarHit.ru.
Существует информация, что Сокол поругалась с мужем в Таиланде из-за своего отказа употреблять алкоголь. Женщина уже несколько месяцев соблюдает здоровый образ жизни. Ответ супруги не устроил нетрезвого мужчину, который в это время выпивал с друзьями.
В блоге Ольга рассказала, что во время конфликта получила множество травм и ушибов. Однако имя обидчика, который наносил удары называть не стала. Сейчас она опасается новых нападений, намекая на организованную мужем слежку.
Сокол вышла замуж в 2017 году за некоего Олега. На телепроекте звезда реалити-шоу встречалась с Александром Габозовым, который также известен своим буйным характером.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Лерчек подала на развод с мужем.
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