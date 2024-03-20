Почему надо принимать лекарства до или после еды: как пища влияет на препараты

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

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Рекомендации относительно времени приема медикаментов даются врачом не просто так! Нарушение режима лечения может иметь неприятный побочный эффект.

Рекомендации доктора, касающиеся времени приема тех или иных препаратов неслучайны. Поэтому не стоит игнорировать их и менять схему лечения по своему усмотрению. Нередко в ежедневной рутине этот момент забывается, и человек вспоминает о таблетках, когда придется. И уж тем более не учитывает, какие из них нужно принять до еды, во время или после.

Но для некоторых лекарств действительно важны и время дня, и пищевые ограничения. Почему это так, журналистам aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

По словам эксперта, график приема в первую очередь зависит от предназначения и лекарственной формы каждой таблетки. Некоторые рассасываются в желудке, другие в тонкой или толстой кишке. И если рекомендовано выпить препарат до еды, значит, его действие может подавляться или ослабляться пищей, другой вариант — он нужен для обеспечения лучшего усвоения продуктов.

Как отметил Сокольский, на голодный желудок не стоит принимать нестероидные противовоспалительные лекарственные средства, так как они раздражают слизистую оболочку органа и могут спровоцировать развитие язвы. Непосредственно во время завтрака или обеда обычно советуют пить витамины и пищевые добавки, потому что они эффективны только в сочетании с пищей. После еды назначаются медикаменты, борющиеся с изжогой и облегчающие переваривание.

Фармацевт подчеркнул, что строгие временные и пищевые ограничения нужно соблюдать только если речь идет о «старых» препаратов. Большая часть современных лекарств изготовлена так, что рассасывание происходит в нужной части желудочно-кишечного тракта и не зависит от еды. Чтобы не ошибиться, получая назначение, уточните информацию у вашего доктора и следуйте его рекомендациям.

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