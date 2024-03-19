«Болонки тявкают»: политолог оценил заявление Каллас о Макроне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thierry Stefanopoulos; Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Эстонский премьер ранее сказала в интервью, что слова Макрона об отправке западных войск на Украину неправильно поняли.

Заявления руководителей прибалтийских республик подобны «тявканью болонок» и не стоят того, чтобы их серьезно оценивать. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог Алексей Мартынов в ответ на просьбу прокомментировать заявление эстонского премьер-министра Каи Каллас о президенте Франции Эммануэле Макроне.

«Зачем объяснять заявления лимитрофных болонок Евросоюза? Они просто гавкают, когда перед ними маячит сахарок. Кто-то помахал сахарком, вот они и залаяли», — с сарказмом отметил эксперт.

Эстонский премьер ранее попыталась оправдать слова Макрона об отправке западных войск на Украину. По словам Каллас, на встрече в Париже речи об этом не шло, а лидера Франции просто неправильно поняли. Однако запись выступления Макрона, находящаяся в открытом доступе, говорит об обратном. В своей речи политик прямо говорит, что возможность отправки сухопутного контингента на помощь Киеву обсуждалась европейскими лидерами. Он также подчеркивает, что цель стран Евросоюза — «победа над Россией».

По мнению Мартынова, несмотря на отчаянные потуги Макрона изображать из себя Наполеона, он выглядит все лишь жалкой карикатурой на своего действительно выдающегося предшественника на посту лидера Франции.

«Все его подпрыгивания в бутафорской треуголке закончатся крайне плохо, в том числе и для Пятой республики», — предрек политолог.

Он добавил, что Макрону нелишним было бы помнить о том, чем закончился поход Наполеона на Москву, и в целом о бесславном конце карьеры и жизни завоевателя.

«Буквально на днях вышел исторический блокбастер „Наполеон“, который сейчас облетает все мировые экраны и стриминговые платформы. Добрая половина этого фильма — о том, что Наполеон Бонапарт совершил серьезную ошибку, поссорившись с русским царем Александром II. И когда он вторгся в Россию, он уже проиграл, потому что Ватерлоо (последняя битва Наполеона — Прим. ред.) — это уже следствие той фатальной ошибки. Я не сравниваю Макрона с Наполеоном. В этом смысле он просто жалкая карикатура», — отметил Мартынов.

Политолог выразил надежду, что интеллектуального потенциала Франции хватит для того, чтобы урезонить, усмирить «этого не вполне адекватного человека, который по странному стечению обстоятельств» стал президентом Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кая Каллас попыталась оправдать Эммануэля Макрона за слова об отправке войск на Украину, заявив, что его не так поняли.