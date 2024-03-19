«Полный разгром»: чем важно освобождение Орловки на авдеевском направлении
Полковник в отставке Матвийчук: контроль Орловки — это возвращение земель ДНР
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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В Минобороны ранее сообщили о возвращении очередных территорий Донецкой народной республики.
Взятие российской армией под контроль Орловки на авдеевском направлении — это возвращение территорий, которые раньше входили в состав Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он также отметил, что освобождение этих территорий имеет важное стратегическое значение.
«С военной точки зрения это продвижение в направлении Славянска и Краматорска, которое позволяет полностью разгромить оккупационную группировку ВСУ на этом направлении», — подчеркнул Матвийчук.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ходе спецоперации взяла под контроль населенный пункт Орловка, расположенный в ДНР.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Орловка Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим перебросил к селам Бердычи и Орловка под Авдеевкой резервные подразделения украинской армии.