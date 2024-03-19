«Полный разгром»: чем важно освобождение Орловки на авдеевском направлении

Полковник в отставке Матвийчук: контроль Орловки — это возвращение земель ДНР

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В Минобороны ранее сообщили о возвращении очередных территорий Донецкой народной республики.

Взятие российской армией под контроль Орловки на авдеевском направлении — это возвращение территорий, которые раньше входили в состав Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он также отметил, что освобождение этих территорий имеет важное стратегическое значение.

«С военной точки зрения это продвижение в направлении Славянска и Краматорска, которое позволяет полностью разгромить оккупационную группировку ВСУ на этом направлении», — подчеркнул Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ходе спецоперации взяла под контроль населенный пункт Орловка, расположенный в ДНР.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Орловка Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим перебросил к селам Бердычи и Орловка под Авдеевкой резервные подразделения украинской армии.