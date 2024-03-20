Искусственные или от животных? Какие органы лучше для пересадки человеку

Фото: Shelby Lum / ТАСС

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Трансплантолог Сергей Готье напомнил, чем закончились две попытки пересадить человеку свиное сердце.

В России и во всем мире сегодня используются для пересадки донорские (от посмертного донора) либо родственные (от родственников) органы. Об этом в беседе с KP.RU рассказал трансплантолог, академик РАН Сергей Готье.

По его словам, выращивание искусственных донорских органов в обозримом будущем маловероятно, хотя такие разработки активно ведутся.

«Человеческий организм, каждый его орган — это уникальное изобретение природы. Возьмем печень — это настоящая лаборатория по выработке белков, ферментов, других веществ. И одновременно очистительная установка. Теоретически мы можем искусственно воспроизвести эти функции по отдельности, но будут ли они работать так, как работает печень — это уже другой вопрос», — пояснил специалист.

С пересадкой органов животных — так называемой ксенотрансплантацией — свои проблемы, добавил Готье. Он отметил, что у каждого живого существа на Земле свой генетический код и свои болезни.

Академик также напомнил, что в мире уже дважды пытались пересадить человеку сердце от специально генетически измененной свиньи и оба раза безуспешно. В первом случае пациент прожил несколько недель, во втором — чуть больше месяца. Проблема, по словам эксперта, в том, что изменений в генах свиньи-донора оказалось недостаточно.

«Чтобы орган не отторгся, реципиенты все равно были вынуждены принимать огромное количество иммуносупрессантов — препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы он не боролся с чужим органом. Из-за этого иммунитет падал фактически до нуля, и на организм нападали инфекции — не только обычные человеческие, но и уникальные, свиные. А вот с ними справиться человек уже не мог», — пояснил Готье.

Он не исключил, что в будущем трансплантологи научатся успешно пересаживать людям органы животных и искусственно выращенные. Однако сейчас, уверен академик, эффективнее развивать посмертное донорство — создавать больше центров в стране, чтобы люди не приезжали на пересадку в Москву, а могли получить эту помощь у себя в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как американским ученым удалось пересадить человеку свиное сердце и насколько это этично.