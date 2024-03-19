Подавляющее большинство россиян доверяют результатам выборов президента страны
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди населения РФ.
Уже 85% жителей России ознакомились с итогами голосования на выборах президента России, и большинство доверяют результатам выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Согласно данным ВЦИОМ, из числа осведомленный об итогах голосования граждан 72% доверяют представленным результатам, причем больше половины — 52% — высказали полное доверие.
А 65% респондентов считают, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению граждан России.
Также опрос показал, что в большинстве своем результаты президентских выборов вызывают у россиян положительные эмоции: надежду (42%), радость (34%) и воодушевление (21%).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян.