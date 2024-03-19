Подавляющее большинство россиян доверяют результатам выборов президента страны

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди населения РФ.

Уже 85% жителей России ознакомились с итогами голосования на выборах президента России, и большинство доверяют результатам выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, из числа осведомленный об итогах голосования граждан 72% доверяют представленным результатам, причем больше половины — 52% — высказали полное доверие.

А 65% респондентов считают, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению граждан России.

Также опрос показал, что в большинстве своем результаты президентских выборов вызывают у россиян положительные эмоции: надежду (42%), радость (34%) и воодушевление (21%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян.