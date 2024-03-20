«50 на 50»: на что может рассчитывать Лерчек при разводе

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Личный архив Аркадия Завалько; 5-tv.ru

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Скандально известная блогер Валерия Чекалина подала на развод со своим мужем Артемом.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, может рассчитывать на половину имущества при разводе со своим мужем Артемом. Об этом 5-tv.ru заявил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Ранее стало известно, что семейная пара после громкой истории с неуплатой налогов решила расстаться. Заявление на развод подала Лерчек, что следует из сведений на Портале судов общей юрисдикции Москвы.

По словам Завалько, с разводом проблем у звезды соцсетей возникнуть не должно, так как у каждого гражданина России есть законное право заключать и расторгать брак. Однако поскольку у пары есть дети, развод будет осуществляться через суд.

«Подается заявление на развод, супругам дается месяц на примирение. Если через месяц они все также намерены развестись, то суд их разводит. Поэтому препятствий каких-либо к разводу я не вижу», — заявил Завалько.

С разделом имущества, по словам адвоката, дело тоже обстоит просто: все, что Лерчек и ее супруг нажили в совместном браке, будет разделено между ними поровну. Иной расклад может быть только в том случае, если блогер и ее супруг заранее заключили брачный договор, предусматривающий особые условия раздела имущества, добавил Завалько.

Что же касается детей, которых у пары трое, то здесь, скорее всего, суд полностью встанет на сторону Валерии и отдаст их ей, считает адвокат.

«Наша судебная система в 98% случаев становится на сторону матери и оставляет детей с ней. Ну, если только мать не является какой-нибудь наркоманкой, алкоголичкой, социально неодобряемым элементом либо не совершает какие-то преступления в отношении детей. В этом случае могут отдать отцу», — заключил Завалько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, который вместе с ней попал в скандал с неуплатой налогов, впервые высказался о разводе и разделе имущества.