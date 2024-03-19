Кадыров поздравил Путина с победой на выборах
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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Глава Чеченской республики пожелал российскому лидеру неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Подробностями телефонного разговора с российским лидером руководитель республики поделился в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что поздравил Путина с убедительной победой от имени всего народа Чечни.
«Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны», — написал Кадыров.
В ответ Путин передал свои поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, а также передал благодарность всем жителям региона, кто поддержал его своим голосом.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры государств со всего мира продолжают поздравлять Путина с победой.