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В нашей стране проведена большая работа по укреплению госграницы, наши силовики действуют слаженно и оперативно.

Все попытки диверсантов за последнее время проникнуть на территорию России провалились. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, выступая на расширенной коллегии ФСБ. В составе ДРГ — украинские боевики и иностранные наемники. Пытаясь прорваться они используют тяжелую технику и артиллерию. Но в России проведена большая работа по укреплению госграницы, наши силовики, как было сказано, действуют слаженно и оперативно. Заявления президента по безопасности страны у Семена Еремина.

Открывая коллегию, президент ожидаемо сделал упор на самую злободневную угрозу: то, что на себе сейчас ощущают в Белгородской и Курской областях. Призвал ФСБ не забывать про предателей, непосредственных исполнителей атак, искать их поименно и наказывать без срока давности.

«Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Но были встречены достойно огнем, что называется, на подходе, и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. Ну а что касается вот этих предателей, то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют, бросают их прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом», — заявил президент.

Путин поблагодарил всех наших бойцов, которые успешно противостоят вражеским силам — армии, Росгвардии, МВД, добровольцев теробороны, и, конечно, пограничников, входящих в структуры ФСБ. Президент предложил укрепить их и оружием, и техническими средствами на суше, в небе и на воде.

Уникальный опыт прошлых лет в поиске и ликвидации террористов помогает оперативникам ФСБ сейчас. Силовым структурам удается успешно находить и разоблачать провокаторов, информаторов, экстремистов — всех, кто работает в интересах противника. Именно благодаря силовым структурам президентские выборы в стране прошли без серьезных происшествий, несмотря на условия максимального риска.

«Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерения запугать, дестабилизировать наше общество. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Что там говорить, мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы. Достаточно вспомнить подрывы „Северных потоков“ в Балтийском море», — подчеркнул политик.

Второй акцент в своей речи глава государства сделал на безопасности экономической — в банковской и финансовой системе в целом. Грядет время больших проектов, о которых шла речь в президентском послании Федеральному собранию. Время больших бюджетных трат. И президент ориентировал структуры ФСБ на противодействие коррупции, а также на приоритеты информационной безопасности, угрозы киберпространства.

«Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу, особое внимание уделив сфере гособоронзаказа, реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры», — объяснил Путин.

Развитие технологий и искусственного интеллекта тоже должны быть под пристальным вниманием органов госбезопасности. В защите нуждаются и попадающие под санкционное давление российские компании. Перестройка мировой торговой логистики, платежных систем — все это требует участия силовиков, помощи в снижении давления на компании.

«Несмотря ни на какие препятствия, им создаваемые, осваивают новые рынки. При этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Да, они создают нам временные проблемы. Сейчас только с утра разговаривал с членами правительства: по отдельным большим проектам, которые мы осуществляем, вводят дополнительные санкции. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов. Да, это отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано», — отметил российский лидер.

Пришло время, когда страна ждет от ФСБ предельной концентрации и самоотдачи, заявил президент. Весь накопленный ранее опыт службы востребован сейчас как никогда.