Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

За счет введения в строй нового сооружения вдвое уменьшится расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы дойти до культурных объектов на Болотной набережной.

Готовность велопешеходного моста через Яузу, строительство которого продолжается в районе МГТУ им. Н. Э. Баумана, достигла 65%. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что сооружение объекта идет быстрыми темпами.

По словам градоначальника, мост будет оснащен смотровой площадкой-амфитеатром. Собянин выразил надежду на то, что благодаря этой детали объект «станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района».

Ранее в марте мэр столицы сообщил, что в центре города под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход, который станет составной частью прогулочного маршрута, пролегающего от «ГЭС-2» и кинотеатр «Ударник» до Репинского сквера.

Собянин отметил, что за счет введения в строй нового сооружения вдвое уменьшится расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы дойти до культурных объектов на Болотной набережной. Мост будет иметь два уровня, которые соединят при помощи лестниц.