🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 марта, могут пробудиться лишние страхи и мрачные мысли. Не поддавайтесь апатии и не тревожьтесь понапрасну. Опасайтесь ложных искушений и обмана. Все решения стоит принимать с холодной головой.

♈ Овны

Ваша энергия бьет ключом и хочется объять необъятное, пообщаться с интересными людьми и покорить новую вершину в карьере? Это похвально, но стоит с умом распределить свою энергию между всеми желаниями и не хвататься за все и сразу.

Космический совет: не ленитесь сегодня. Если будете впадать в амебное состояние, особенно на работе, то есть риск получить проблемы с начальством.



♉ Тельцы

Ваша лень может стать главной преградой на пути к поставленным целям. Так что берите себя в руки и двигайтесь дальше. Спорить и конфликтовать в этот день также нежелательно — ваше мнение вряд ли будет воспринято всерьез. Вторую половину дня проведите со своей второй половинкой или друзьями.

Космический совет: если у вас появились какие-то проблемы, то обратитесь за советом к своим друзьям. Они помогут разрешить трудности.



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♊ Близнецы

Сегодня стоит расслабиться и сбавить ритм: чаще отвлекайтесь от работы и давайте себе паузы. Не стоит слишком доверять окружающим: есть вероятность, что именно сегодня вас обведут вокруг пальца. Будьте аккуратны и с обещаниями — некоторые из них сдержать не получится.

Космический совет: не поддавайтесь сегодня печальным вестям. Проведите время с семьей, они морально вас поддержат во всем.



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♋ Раки

Сегодня вы утрете нос всем недоброжелателям и конкурентам. Двигайтесь вперед со скоростью бульдозера, у вас точно все получится. Помните, что истина не всегда рождается из споров, так что убегайте от тех, кто до последнего отстаивает свою позицию.

Космический совет: есть риск заработать проблемы со здоровьем. Постарайтесь не нервничать по пустякам и не психовать из-за ерунды.

♌ Львы

Сегодня вы можете пожертвовать чем-то ради счастливого будущего. Смело отказывайтесь от всего, что давно изжило себя и сохраняйте то, в чем чувствуете ценность. Не реагируйте остро на критику — в этот день она действительно конструктивна. Пар лучше всего выпустить в спортзале.

Космический совет: не принимайте поспешных решений, можете крупно ошибиться. Может появиться новый источник доходов.

♍ Девы

Меньше доверяйте людям: есть вероятность, что сегодня вас могут обмануть. Будьте осторожны с финансами — не давайте и не берите в долг. Слишком соблазнительные предложения также могут быть «воздушными замками» — на них потребуется слишком много сил и времени.

Космический совет: ваше финансовое положение может перестать быть стабильным. Старайтесь экономить деньги.

♎ Весы

Отложите все денежные дела на другой день: сегодня не стоит раскошеливаться на что-либо. Фильтруйте информацию и пропускайте мимо весь «мусор». Проверяйте все факты, чтобы не обмануться и не попасть впросак.

Космический совет: старые проблемы со здоровьем могут выползти опять. Будьте предельно осторожны за рулем сегодня.

♏ Скорпионы

Меньше доверяйте людям: есть вероятность, что сегодня вас могут обмануть. Будьте осторожны с финансами — не давайте и не берите в долг. Слишком соблазнительные предложения также могут быть «воздушными замками» — на них потребуется слишком много сил и времени.

Космический совет: сегодня материальные потери неизбежны, но надо постараться их минимизировать. Экономьте.

♐ Стрельцы

Сегодня вы будете работать как Папа Карло, причем в связке с коллегами. Будьте аккуратны на переговорах — есть большая вероятность обмана. А вот в личных делах все неспокойно: постарайтесь не накручивать себя и обговорите все с партнером.

Космический совет: фортуна на вашей стороне. Энергии будет хоть отбавляй, занимайтесь саморазвитием.

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♑ Козероги

Отпустите старое — вот девиз этого дня. Да, возможно что-то пойдет не по вашему сценарию, но паниковать точно не стоит — скоро все устаканится. У вас появится шанс исправить прошлые ошибки, и таким образом вы повлияете на свое будущее.

Космический совет: пришло время подумать о ремонте или обустройстве дома. Отличная возможность устроить праздник.





♒ Водолеи

Прекрасный день для достижения давней цели. Фортуна на вашей стороне, так что смело исполняйте свои маленькие мечты и желания. Будьте осторожны в общении с другими — в вас могут бушевать эмоции, ведущие к вспышкам гнева.

Космический совет: копите сбережения, есть риск потерять много денег. Остерегайтесь краж и воровства.



♊ Рыбы

Поставьте на паузу все сложные дела и ту работу, которая давно не приносит вам удовлетворения. Сконцентрируйтесь на своих желаниях и мечтах. Возьмите перерыв — так вы сохраните работоспособность до самого вечера.

Космический совет: интуиция сегодня ваш лучший друг. Она не подведет, прислушайтесь к ней. У вас есть силы свернуть горы.

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