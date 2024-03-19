Госдума приняла законопроект, обязывающий образовательные организации размещать флаг России

Фото: © РИА Новости /Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Действие документа, в случае принятия Совфедом и подписания президентом, будет распространяться на все учреждения.

Депутаты приняли законопроект, согласно которому все образовательные учреждения будут обязаны размещать флаг России. Документ одобрен на планерном заседании Госдумы во вторник, 19 марта.

Изменения будут внесены в закон «О государственном флаге Российской Федерации». В таком случае гимназии, лицеи, детские сады и другие учреждения будут обязаны размещать на своих зданиях или территориях государственный флаг. Сегодня такие правила действуют лишь в школах.

Ожидается, что изменения вступят в силу с нового учебного года, то есть с сентября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о подмене фактов и недопустимости переписывания истории говорили недавно в Кремле. Школьные учебники в России вновь будут подвергать жесткой научной экспертизе. Предложение президента РАН поддержал Владимир Путин.