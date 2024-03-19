Регина Тодоренко получила гражданство России

Фото: © РИА Новости /Евгений Одиноков

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А буквально два дня назад наличием паспорта РФ похвасталась певица Любовь Успенская.

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко получила российское гражданство. Об этом стало известно 5-tv.ru. Вероятнее всего, что основанием стал брак с певцом и артистом Владом Топаловым, а также наличием у них двух детей.

А буквально два дня назад наличием паспорта РФ похвасталась певица Любовь Успенская. Последние несколько лет артистка регулярно обещала обзавестись документом. И это обещание знаменитость сдержала.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым.