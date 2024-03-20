Неожиданный способ: как по руке узнать, сколько у вас будет детей

По полоскам к под большим пальцем можно предсказать количество детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

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Вам понадобится только собственная ладонь.

Многие люди мечтают иметь детей. Особенно часто женщин волнует вопрос создания будущей семьи. И, конечно, очень интересно узнать, сколько наследников человеку предначертано судьбой. Ответ могут дать собственные руки.

Хиромант Иван Громов в эксклюзивных кадрах для 5-tv.ru показал способ, с помощью которого можно четко и быстро определить, сколько детей будет у человека.

«Нужно посчитать полоски под большим пальцем правой руки. Обращаю внимание, что считать нужно именно самые глубокие полоски. Тут правило простое: сколько таких линий, столько и у вас будет детей», — объясняет хиромант.

Громов подчеркнул, что вопросы деторождения — одни из самых сложных в хиромантии. Но определенные области на ладони все-таки могут подсказать человеку, сколько раз он станет папой или мамой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как определить судьбу человека по косточкам на руках.