Евросоюз может в ближайшие дни объявить о решении по российским активам

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Последние месяцы зарубежные эксперты ищут способы конфискации имущества России. Однако в международном праве законных механизмов не существует.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планирует выступить с предложением по изъятию доходов от российских замороженных активов уже в среду, 20 марта. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, в ЕС намерены направить средства в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Украины. Предполагается, что предложения будут направлены странам Евросоюза в преддверии саммита ЕС, который состоится 21–22 марта.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

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