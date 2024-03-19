Путин: все попытки украинских диверсантов прорваться через границу провалились

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Президент посетил заседание коллегии ФСБ, на котором затронул тему последних атак боевиков ВСУ.

Все попытки прорыва на территорию России диверсантов с Украины провалились. Так последние атаки боевиков прокомментировал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ходе совещания российский лидер отметил, что киевский режим перешел к террористическим методам при поддержке Запада, пытаясь атаковать мирное население России и провести покушения на представителей власти.

«Неонацистский киевский режим при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам: это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей», — уточнил президент.

Однако все попытки пройти через границу были пресечены, Путин поблагодарил за грамотные действия всех, кто сражается именно там. Президент добавил, что о семьях павших сотрудников ФСБ обязательно позаботятся власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще атаковать регионы России, для того, чтобы их обезопасить, нужная некая буферная зона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.