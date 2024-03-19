Сотрудниками ФСБ задержан один из руководителей «Челябинскавтодора»

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Его подозревают во взяточничестве.

Сотрудники ФСБ России задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора». Об этом стало известно 5-tv.ru.

По некоторым данным, речь идет о взятке в 500 тысяч рублей, которую задержанный передал своему начальнику за то, чтобы его назначили контролером исполнения государственного контракта аффилиированной ему организацией.

Сейчас топ-менеджер доставлен в Следственное Управление СК РФ по региону. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении него меры пресечения.

Областное государственное казенное учреждение «Челябинскавтодор» является подведомственным предприятием министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опубликовано видео задержания предполагаемого убийцы посетителя ресторана.