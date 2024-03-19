«Мы наблюдаем»: Кремль о планах НАТО закрепиться на Кавказе

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Власти России прокомментировали визит генсека альянса в Грузию.

России известны стремления НАТО закрепиться на Кавказе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал визит генеральный секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Грузию.

Песков подчеркнул, что эти намерения «видно невооруженным глазом».

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал он.

В рамках визита в Тбилиси генсек НАТО провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, а также сделал ряд заявлений касательно ситуации в регионе, в том числе, отношений с Россией и поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, может ли Грузия стать новым членом НАТО.