Эстония заявила о высылке из страны российского дипломата

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Чем объяснили такое решение власти?

Эстония высылает из страны российского дипломата. Об этом решении сообщило эстонское министерство иностранных дел (МИД) после того, как вызвало к себе временного поверенного в делах РФ в Таллине.

«МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата. МИД проинформировал представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета… и считает необходимым заявить об этом очень четко», — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Тем временем уже поступила реакция от российской стороны на действия молдавских властей. Так, на запрос 5-tv.ru, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ответ на действия Молдавии обязательно поступит.

Во вторник, 19 марта, посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ в Приднестровье. Ему был выражен протест. Кроме того, Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия закрыла въезд еще для 227 граждан США, причастных к русофобскому курсу администрации Штатов.