Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Что известно о новом военачальнике?

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России назначен Герой России, адмирал Александр Моисеев. Впервые в новой должности его представили на празднования Дня моряка-подводника в Кронштадте.

«Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев», — объявил ведущий.

Моисеев сменил адмирала Николая Евменова, который ушел в отставку.

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борское Гвардейского района Калининградской области. Служил на атомных подводных ракетоносцах. С 2019 года командовал Северным флотом. Звание адмирала получил в 2020-м. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в России отмечается День моряка-подводника.