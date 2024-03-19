Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Глава киевского режима рассказывает о 30 тысячах убитых боевиков, но ему уже не верят ни на Украине, ни на Западе. Так какова настоящая цифра?

Потери Украины в конфликте с Россией стоит исчислять миллионами. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак.

«Им не хватает более десяти миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч», — сказал Анджейчак в эфире телеканала Polsat.

Генерал также признал, что киевский режим отступает под напором российской армии и, очевидно, проигрывает в конфликте. А ситуацию на поле боя для ВСУ стоило бы назвать «очень драматической». И смена главкома Украине не помогла. Ведь перед Александром Сырским, как и перед Валерием Залужным, стоят те же самые непосильные задачи, среди которых дефицит личного состава и боеприпасов.

И положение на фоне эффективных ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины становятся все более удручающими.

Зимой 2024 года Владимир Зеленский заявил, что за все время проведения российской спецоперации погибло около 30 тысяч боевиков ВСУ. Главе киевского режима не поверили даже западные СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ сообщило об ударе по месту проведения совещания командиров ВСУ.