«Будет война»: в Армении заявили о возможности нового военного конфликта в регионе

Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев

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Что именно может стать поводом для эскалации?

Азербайджан может начать войну против Армении в конце текущей недели. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с жителями села Воскепар Тавушской области.

Политик считает, что новый военный конфликт Баку и Еревана возможен в случае, если страны не договорятся о принадлежности приграничных сел, претензии на которые уже выразила азербайджанская сторона.

«Это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали», — передает слова Пашиняна «Sputnik Армения».

Чтобы избежать конфликта и обеспечить безопасность жителей, Ереван готов пойти на «уточнение границ». Речь идет о восьми неэксклавных Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, а также эксклавных Юхары Аскипара, Кярки, Софулу и Бархударлы.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Армения выставила условия своего участия в ОДКБ.