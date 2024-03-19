«Он сам удивился»: Кушанашвили отреагировал на рождение дочери у Петросяна

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Шоумен язвительно поздравил юмориста и его молодую жену.

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили прокомментировал рождение дочери у юмориста Евгения Петросяна. Своим мнением на пополнение в семействе возрастного артиста и его молодой супруги Татьяны Брухуновой он поделился во время съемок одной из программ.

«Ей 35, а ему… Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок», — цитирует Кушанашвили издание StarHit.ru.

Он также с недоумением ответил на заявление, что супруга Петросяна якобы держала в тайне беременность, потому что не хотела все афишировать.

«Она каждый день идет куда-то в нелепых платках, чепчиках — вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ», — возмутился шоумен.

О появлении дочери в семье Петросяна и Брухуновой стало 13 марта. Татьяна выложила семейное фото с новорожденной девочкой на руках. Подписчики скептически отнеслись к новости из-за возраста Петросяна — они стали задаваться вопросом, как можно было решиться на рождение ребенка в 78 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян прокомментировал рождение дочери.