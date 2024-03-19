Аэропорт Сочи запросил режим «открытого неба» со снятием некоторых ограничений

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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В Минтрансе, куда поступил соответствующий запрос, уже прокомментировали возможность снятия части ограничений на полеты зарубежных самолетов.

Аэропорт Сочи попросил снять с себя часть ограничений, в некоторой степени открыв небо на три года. С таким запросом в Минтранс России обратился генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей авиагаванью, Алексей Старостин.

Как узнал РБК, письмо в ведомство было направлено еще в конце 2023 года, но о нем стало известно только сейчас. В нем Старостин указал на низкий туристический поток в Сочи из-за ограничений на полеты международных рейсов.

В связи с этим он предложил снять часть ограничений и ввести особую пятую степень «свободы воздуха», что позволило бы иностранным авиакомпаниям летать в Сочи при условии, что начальной или конечной точкой полета является страна регистрации. Предполагается, что решение снизит стоимость авиабилетов и даст толчок к развитию въездного туризма и конкуренции между перевозчиками.

В числе тех, на кого будет распространяться «открытое небо», — Сирия, Ливан, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия и Иордания. Также в списке находятся государства Африканского континента: Тунис, Марокко, ЮАР и Эфиопия.

Между тем сам Минтранс России считает преждевременным режим «открытого неба», заявили 5-tv.ru в пресс-службе министерства. В ведомстве считают, что решение осложнит транспортную доступность этого направления для самих россиян.

«Минтранс России уделяет особое внимание развитию авиасообщения с иностранными государствами. В то же время безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. С того времени режим ограничений полетов в целях безопасности пассажиров регулярно продлевался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что временные ограничения были внесены в работу московских аэропортов в целях безопасности. Приостановливались прилеты и вылеты самолетов во Внуково. Затем появилась информация и об ограничениях в Шереметьево.