До конца познал менталитет: сын Стивена Сигала тайно женился в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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О его отношениях с одной российской моделью стало год назад.

Сын актера Стивена Сигала, Доминик, тайно сыграл свадьбу с российской моделью Айрин Даниловой. Об этом сообщил Starhit.ru.

Доминик признавался, что ему симпатизирует русская культура: ему нравится посещать местные достопримечательности, гулять по столице и познавать менталитет. Однажды он сказал, что в русских девушках ему нравится то, что они готовы создавать семью.

В марте 2023 года появилась информация, что Доминик Сигал и модель Айрин Данилова начали отношения. И спустя год пара сыграла свадьбу в Барвихе.

При этом отмечается, что мероприятие носило очень скромный характер: на бракосочетании присутствовали только самые близкие пары. Среди гостей был и Сигал-старший.

«Стивен очень тепло общался со всеми, подарил невестке красивый букет роз. Выбор сына он определенно одобряет», — поделились журналисты.

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