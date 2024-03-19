ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года.

Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье в беседе с РИА Новости сообщил, что организация в ноябре прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией. После этого обязанности распределят другие работники.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил представитель ЦЕРН.

В марте 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине ЦЕРН приостановила статус наблюдателя для России. Организация заявила, что сотрудничество с РФ не возобновится «до дальнейшего уведомления». Уже в июне 2022 ЦЕРН принял решение не продолжать по истечении сроков работу с Белоруссией и Россией.

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