Бум подделок: российский авторынок заполнили контрафактные запчасти

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Чаще всего подделывают масла, свечи, фильтры, элементы подвески.

Неприятная новость для автомобилистов: в России участились случаи использования контрафактных запчастей. По данным аналитиков, почти каждая четвертая автомастерская столкнулась с поддельными деталями и расходниками. А покупка автокомпонентов в магазине вовсе не гарантирует их качества. Корреспондент «Известий» Даниил Левин узнал, как продлить жизнь машины и при этом не испортить себе нервы.

«Оригинал — 2 400. Ман — тысяча рублей. Германия поставщик. То же самое, что и оригинал, только в другой упаковке», — рассказывает продавщик в одной из торговых точек.

Таких вариантов на авторынках — тысячи. Откровенные подделки, якобы качественные копии, и оригинальные запчасти соседствуют на прилавках! Продавцы ловко жонглируют цифрами, покупателю-новичку сразу и не понять.

«Есть корейские за 300 рублей. Ман — 750 стоит», — делится предложениями продавец авторынка.

Те, кто уже обжегся с ремонтом машины, начинают разбираться, как профи. Сергей трижды покупал насос в двигатель, который несколько раз выходил из строя.

«Были проблемы с охлаждением. То, что постоянно подтекала помпа. Вот прям лилась! Машина постоянно была в сервисе. Пробеги минимальные, растянулось это примерно на полгода. Мы больше занимались починкой машины, чем на ней ездили», — рассказывает автовладелец Сергей Кунченко.

Как из всего многообразия выбрать то, что, главное, будет работать? Идем в один из автомагазинов за конкретной деталью!

— Вы мне скажите, насколько это оригинальная запчасть?

— Возят с Эмират. Утверждают, что оригинальна!

–Откуда?

–С Эмират.

Купили мы масляный фильтр одного из европейских автобрендов. Показываем деталь мастерам специализированного сервиса, которые заказывают запчасти в Британии. Сразу подмечают целый ряд критических отличий.

«Шрифт разный, страна-изготовитель разная. В случае установки такой резинки, есть большая вероятность того, что это уплотнительное соединение разорвется. Пластик, качество литья, изготовление самой бумаги, наличие сетки внутри корпуса», — прокомментировал технический директор автотехцентра Юрий Алаторцев.

За прошлый год почти каждый четвертый автосервис столкнулся с контрафактом. Чаще всего под видом оригинала производят некачественные масла, горюче-смазочные материалы, свечи зажигания. Все это попадает в магазины, продавцы которых придумают любое объяснение, лишь бы реализовать товар.

«У нас вот такие пути. Мы через Эмираты, через Китай, через другие места. Мы такие ловкие, волшебные, поэтому у нас вот такая цена. И мы даже, кстати, можем на него еще сделать скидку двадцать рублей, чтобы вы его приобрели. Посмотрите, он оригинальный. И ни у кого даже не возникает мысли, чтобы, по крайней мере, сравнить или пригласить специалиста», — отметил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Три четверти опрошенных автомобилистов, приезжающие на СТО, опасаются установки неоригинальных запчастей. По мнению аналитиков, ими еще больше наполняется рынок из-за параллельного импорта. К примеру, масло одного зарубежного бренда в прошлом году завозили 104 компании. Качество — на совести каждой.

Подделывают даже голографические наклейки. Все красиво переливается, блестит. Рядом надписи: «оригинал, сделано в Австрии». Вот только сэкономив пару сотен рублей, можно попасть на ремонт стоимостью несколько десятков тысяч.

Первое, что советуют эксперты, — обращаться в крупные проверенные магазины, сервисные центры, чтобы минимизировать риск покупки контрафакта!

«Но это тоже не гарантия! Гарантия сегодня — это только ты сам либо тот человек, который кое-что понимает в автомобилях. Нужно, конечно, смотреть всевозможные тесты и рейтинги. Но только не блогеров! А тех, кто уже, скажем, на рынке давно. Есть издания, которые на этом деле специализируются», — поделился автоэксперт Вячеслав Субботин.

Механизма контроля и проверки ввозимых из-за границы деталей, запчастей, расходников не существует. Так же, как и наказания за их реализацию. Некоторые специалисты предлагают ввести ответственность, вплоть до уголовной, для продавцов, чьи детали стали причиной серьезных ДТП.

Впрочем, это лишь частные инициативы. Пока же автовладельцу остается надеяться только на свой опыт и на честность выбранных специалистов.