Служат под водой: 19 марта в России отмечается день моряка-подводника

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По всей стране сегодня пройдут торжественные концерты и мероприятия.

Сегодня по всей стране поздравляют тех, кто не мыслит жизни без моря. 19 марта отмечается День моряка-подводника. Ровно 118 лет назад император Николай Второй подписал указ, которым выделил подлодки в отдельный класс боевых кораблей.

Ну а современный подводный флот России — это атомоходы и субмарины, которые способны в кратчайшие сроки разворачиваться на нужных позициях и наносить удары по морским и наземным целям. Корреспондент «Известий» Максим Облендер пообщался с теми, кто сегодня несет службу в мировом океане.

Словно огромный черный кит, прежде чем погрузиться в пучину, крейсер выдает в воздух фонтан воды и скрывается в Баренцевом море. Праздник, не праздник, а задачи у экипажа есть ежедневно — учебные стрельбы.

Баллистические межконтинентальные ракеты «Синева» взмывают в воздух и летят в направлении полигона. Они способны преодолеть более десяти тысяч километров.

За плечами у экипажа десятки тысяч морских миль. Но прежде, чем матросам доверят зайти на борт подлодки, их «погружают» в службу на суше. В тренировочном комплексе и огонь, и вода, и «медные трубы». В море надо быть готовым ко всему. Но командир в своих матросах уверен — случайных людей на борт не берут.

«Проходят строгий отбор, в том числе службой психологической дивизии проверяются его морально-психологические качества, путем тестирования. Личный состав, который не проходит тестирование, к нам на службу не поступает», — сообщил Артем Васетинский, командир атомного крейсера К-114 «Тула».

День подводника — праздник не только моряков — все славные победы и походы невозможно представить без конструкторов, которые придумали тысячи решений именно для подводного флота и часто с нуля. Один из самых успешных проектов — «Ленинский комсомол».

«К-3 — первая советская атомная подводная лодка, первой она была во многом, ее автономность практически ничем не была ограничена. Это первая лодка, которая выполнила невероятную задачу — всплыла прямо на Северном полюсе, где подводники даже играли в футбол. А ее обтекаемый корпус стал образцом для изготовления подлодок по всему миру», — отметил корреспондент.

А это уже одна из самых современных отечественных субмарин «Волхов» проекта «Варшавянка». За скрытность, лодки этой серии прозвали «черными дырами». На борту — грозные и неуловимые для вражеских систем ПВО ракеты «Калибр». А еще улыбчивые матросы, которые провели экскурсию для журналистов.

Кают-компания с необычными светильниками — при необходимости она мигом становится медкабинетом или даже операционной. Каждый сантиметр пространства на борту подводной лодки важен. Даже капитанская каюта — скромных размеров.

«Три квадратных метра. Кровать, можно разложить в диван, чтобы отдохнуть. Шкаф, умывальник, рабочий стол», — уточнил Владимир Бакро, командир подлодки Б-603 «Волхов», капитан 2-го ранга.

Теснота никого не пугает, это особенность службы на любой подлодке. Надо осторожно пробираться через люки и стараться не задеть расположенные повсюду приборы и вентили. Эта машина хоть и новая, но уже успела пройти проверку походом от Балтики до Владивостока и учениями вдали от родных берегов.

«Механизмы все новые, в эксплуатации легки, особых нареканий нет. Чувствуется масштаб, сила, когда находишься в отсеке, механизмы работают, и очень интересно все это познавать», — уточнил Артем Мартынов, моторист моторной группы подлодки Б-603 «Волхов».

Сегодня Министерство обороны обеспечивает верфи заказами на несколько лет вперед. Сходят со стапелей как такие же лодки проекта «Варшавянка», так и современные атомоходы.

Все они безотказно выполняют задачи, громя террористов ИГИЛ* в Сирии или участвуя в специальной военной операции на Украине. Моряки охраняют наши берега, нашу Арктику, наши границы. И в надежности этого щита не приходится сомневаться.

* — запрещенная в России террористическая организация.