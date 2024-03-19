Ликвидировали угрозу: российские танкисты уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ
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Российские танкисты уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Замаскированные позиции обнаружили во время воздушной разведки с беспилотника.
Несколько артиллерийских расчетов, которые обстреливали мирное население белгородской области уничтожили наши танкисты в приграничном районе. Замаскированные позиции обнаружили во время воздушной разведки с беспилотника.
Там находилась вражеская гаубица и позиция кочующего миномета. Координаты передали дежурному экипажу танка Т-72. Он вел стрельбу с закрытой огневой позиции. Цели поразили выстрелами с расстояния в девять километров.